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Землетрус в Албанії: кількість травмованих перевалила за сотню

Землетрус в Албанії: кількість травмованих перевалила за сотню

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Понад сотня людей отримали травми та близько 600 будинків пошкоджено внаслідок землетрусу магнітудою 5,8, який 21 вересня сколихнув Албанію. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Повідомляється, що після землетрусу було зафіксовано ще понад сто афтершоків. Більшість постраждалих відбулися незначними ушкодженнями.

За даними видання, землетрус пошкодив об'єкти енерго- та водопостачанням у столиці країни Тирані, у портовому місті Дуррес та в деяких інших населених пунктах у західних та центральних районах країни. Частина людей, чиї будинки зазнали руйнувань, переїхали до тимчасових притулків.

Як зазначила на засіданні уряду 22 вересня міністр оборони країни Олта Джачка, нафтові свердловини не були пошкоджені внаслідок землетрусу.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,6 бала сколихнув Албанію у суботу, 21 вересня. Його епіцентр був розташований у портовому місті Дуррес. 

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