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Земельні ділянки Марченко на березі Дніпра вартістю понад 200 мільйонів грн були повернуті державі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Київська обласна прокуратура повернула земельні ділянки на березі Дніпра, які належали Оксані Марченко, дружині лідера забороненої партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука у державну власність. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Деталі

Київська обласна прокуратура успішно захистила права держави на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га та вартістю понад 204 млн грн, у судовому засіданні.

За результатами розгляду справи прокурори довели, що частина лісової ділянки на березі річки Дніпро, в Бориспільському районі, була незаконно передана в приватну власність.

Подальше включення цієї землі до статутного фонду юридичних осіб було визнано порушенням законодавства. Адже бенефіціаром земель є Марченко, дружина колишнього народного депутата Медведчука, який позбавлений українського громадянства.

Тому Київська обласна прокуратура звернулася до господарського суду Київської області, який задовольнив позов і вирішив повернути ці землі у державну власність.

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