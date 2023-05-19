Земельні ділянки Марченко на березі Дніпра вартістю понад 200 мільйонів грн були повернуті державі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Київська обласна прокуратура повернула земельні ділянки на березі Дніпра, які належали Оксані Марченко, дружині лідера забороненої партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука у державну власність. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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Київська обласна прокуратура успішно захистила права держави на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га та вартістю понад 204 млн грн, у судовому засіданні.
За результатами розгляду справи прокурори довели, що частина лісової ділянки на березі річки Дніпро, в Бориспільському районі, була незаконно передана в приватну власність.
Подальше включення цієї землі до статутного фонду юридичних осіб було визнано порушенням законодавства. Адже бенефіціаром земель є Марченко, дружина колишнього народного депутата Медведчука, який позбавлений українського громадянства.
Тому Київська обласна прокуратура звернулася до господарського суду Київської області, який задовольнив позов і вирішив повернути ці землі у державну власність.
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