Земельные участки Марченко на берегу Днепра стоимостью более 200 миллионов грн были возвращены государству

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Киевская областная прокуратура вернула земельные участки на берегу Днепра, которые принадлежали Оксане Марченко, жене лидера запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука в государственную собственность. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Детали

Киевская областная прокуратура успешно защитила права государства на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га и стоимостью более 204 млн грн, в судебном заседании.

По результатам рассмотрения дела прокуроры доказали, что часть лесного участка на берегу реки Днепр, в Бориспольском районе, была незаконно передана в частную собственность.

Дальнейшее включение этой земли в уставный фонд юридических лиц было признано нарушением законодательства. Ведь бенефициаром земель является Марченко, жена бывшего народного депутата Медведчука, который лишен украинского гражданства.

Поэтому Киевская областная прокуратура обратилась в хозяйственный суд Киевской области, который удовлетворил иск и решил вернуть эти земли в государственную собственность.

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