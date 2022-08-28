Земельні аукціони: за час війни власники отримали понад 190 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У системі «Прозорро.Продажі» від початку війни оголошено 413 нових земельних аукціонів та завершено 809. Як інформує Міністерство аграрної політики, дохід організаторів сягнув 191 млн гривень, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що дохід організаторів за цей час сягнув 191 млн грн, а загальна оголошена вартість виставлених на торги під час війни земель становить понад 400 млн грн.
Загалом від початку запуску земельних аукціонів станом на сьогодні в системі оголошено 5983 земельні аукціони, з них: 3 548 — із оренди та 2435 — із продажу землі.
Вартість усіх лотів із оренди землі сягає 148 млн грн, вони охоплюють площу в 25 тис. га.
Вартість лотів із продажу землі сягає 2 млрд 178 млн грн із площею 3,8 тис. га.
Топ-5 регіонів за стартовою вартістю лотів із оренди та продажу землі – Львівська, Одеська, Київська, Закарпатська та Черкаська області.
Зростання ціни на торгах становить близько 100%.
Наголошується, що на період воєнного стану аукціони з оренди с/г землі державної та комунальної власності не проводяться.
Проте системою «Prozorro.Продажі» можуть і надалі користуватися приватні фізичні особи. Вони опублікували в системі 85 оголошень із оренди та продажу землі та вже оримали дохід у 93 млн грн.
Доповнення
24 березня Верховна Рада України дозволила не проводити аукціони з оренди с/г землі державної та комунальної власності на період воєнного стану. Але це не стосується всіх інших видів земель – операції з ними мають проводитись і далі у “Прозорро.Продажі”. Крім того, ці зміни не впливають на приватних осіб – вони, як і раніше, мають змогу оголошувати в системі “Прозорро.Продажі” торги з продажу та оренди с/г землі.