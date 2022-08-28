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Земельні аукціони: за час війни власники отримали понад 190 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. У системі «Прозорро.Продажі» від початку війни оголошено 413 нових земельних аукціонів та завершено 809. Як інформує Міністерство аграрної політики, дохід організаторів сягнув 191 млн гривень, передає УНН.

Земельні аукціони: за час війни власники отримали понад 190 млн грн

Деталі

Повідомляється, що дохід організаторів за цей час сягнув 191 млн грн, а загальна оголошена вартість виставлених на торги під час війни земель становить понад 400 млн грн.

Загалом від початку запуску земельних аукціонів станом на сьогодні в системі оголошено 5983 земельні аукціони, з них: 3 548 — із оренди та 2435 — із продажу землі.

Вартість усіх лотів із оренди землі сягає 148 млн грн, вони охоплюють площу в 25 тис. га.

Вартість лотів із продажу землі сягає 2 млрд 178 млн грн із площею 3,8 тис. га.

Топ-5 регіонів за стартовою вартістю лотів із оренди та продажу землі – Львівська, Одеська, Київська, Закарпатська та Черкаська області.

Зростання ціни на торгах становить близько 100%.

Наголошується, що на період воєнного стану аукціони з оренди с/г землі державної та комунальної власності не проводяться.

Проте системою «Prozorro.Продажі» можуть і надалі користуватися приватні фізичні особи. Вони опублікували в системі 85 оголошень із оренди та продажу землі та вже оримали дохід у 93 млн грн.

Доповнення

24 березня Верховна Рада України дозволила не проводити аукціони з оренди с/г землі державної та комунальної власності на період воєнного стану. Але це не стосується всіх інших видів земель – операції з ними мають проводитись і далі у “Прозорро.Продажі”. Крім того, ці зміни не впливають на приватних осіб – вони, як і раніше, мають змогу оголошувати в системі “Прозорро.Продажі” торги з продажу та оренди с/г землі.

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