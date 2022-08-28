Земельные аукционы: за время войны владельцы получили более 190 млн грн

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 11192 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 38232 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 88277 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 123324 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 122395 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 272417 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134247 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122554 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 374865 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84187 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2.1м/с
70%
Популярные новости

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

8 апреля, 19:29 • 9404 просмотра

В Ровно ДТП на улице Соборной: три человека пострадали

8 апреля, 19:48 • 4146 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 10538 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 7070 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 4638 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 272417 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 296254 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 374865 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 351074 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 397418 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78782 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112520 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 132081 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171214 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80399 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Земельные аукционы: за время войны владельцы получили более 190 млн грн

Киев • УНН

 • 183968 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В системе «Прозорро.Продажи» с начала войны объявлено 413 новых земельных аукционов и завершено 809. Как информирует Министерство аграрной политики, доход организаторов достиг 191 млн гривен, передает УНН.

Земельные аукционы: за время войны владельцы получили более 190 млн грн

Детали

Сообщается, что доход организаторов за это время составил 191 млн грн, а общая объявленная стоимость выставленных на торги во время войны земель составляет более 400 млн грн.

Всего с начала запуска земельных аукционов по состоянию на сегодняшний день в системе объявлено 5983 земельных аукциона, из них: 3 548 — по аренде и 2435 — по продаже земли.

Стоимость всех лотов по аренде земли составляет 148 млн грн, они охватывают площадь в 25 тыс га.

Стоимость лотов по продаже земли составляет 2 млрд 178 млн грн с площадью 3,8 тыс га.

Топ-5 регионов по стартовой стоимости лотов по аренде и продаже земли – Львовская, Одесская, Киевская, Закарпатская и Черкасская области.

Рост цены на торгах составляет около 100%.

Отмечается, что на период военного положения аукционы по аренде с/х земли государственной и коммунальной собственности не проводятся.

Однако системой «Prozorro. Продажи» могут и дальше пользоваться частные физические лица. Они опубликовали в системе 85 объявлений по аренде и продаже земли и уже получали доход в 93 млн грн.

Дополнение

24 марта Верховная Рада Украины разрешила не проводить аукционы по аренде с/х земли государственной и коммунальной собственности на период военного положения. Но это не касается всех других видов земель – операции с ними должны проводиться и дальше в “Прозорро.Продажи”. Кроме того, эти изменения не влияют на частных лиц – они по-прежнему имеют возможность объявлять в системе “Прозорро.Продажи” торги по продаже и аренде с/х земли.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна
Brent
$60.39
Bitcoin
$76,398.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,018.69
Ethereum
$1,442.77