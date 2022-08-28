Земельные аукционы: за время войны владельцы получили более 190 млн грн

Детали

Сообщается, что доход организаторов за это время составил 191 млн грн, а общая объявленная стоимость выставленных на торги во время войны земель составляет более 400 млн грн.

Всего с начала запуска земельных аукционов по состоянию на сегодняшний день в системе объявлено 5983 земельных аукциона, из них: 3 548 — по аренде и 2435 — по продаже земли.

Стоимость всех лотов по аренде земли составляет 148 млн грн, они охватывают площадь в 25 тыс га.

Стоимость лотов по продаже земли составляет 2 млрд 178 млн грн с площадью 3,8 тыс га.

Топ-5 регионов по стартовой стоимости лотов по аренде и продаже земли – Львовская, Одесская, Киевская, Закарпатская и Черкасская области.

Рост цены на торгах составляет около 100%.

Отмечается, что на период военного положения аукционы по аренде с/х земли государственной и коммунальной собственности не проводятся.

Однако системой «Prozorro. Продажи» могут и дальше пользоваться частные физические лица. Они опубликовали в системе 85 объявлений по аренде и продаже земли и уже получали доход в 93 млн грн.

Дополнение

24 марта Верховная Рада Украины разрешила не проводить аукционы по аренде с/х земли государственной и коммунальной собственности на период военного положения. Но это не касается всех других видов земель – операции с ними должны проводиться и дальше в “Прозорро.Продажи”. Кроме того, эти изменения не влияют на частных лиц – они по-прежнему имеют возможность объявлять в системе “Прозорро.Продажи” торги по продаже и аренде с/х земли.