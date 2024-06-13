Президент Володимир Зеленський запропонував лідерам G7 разом скласти план відновлення України та підтвердити його спільною декларацією G7+ – декларацією відновлення. Він також запропонував підготувати декларацію відновлення до саміту НАТО у Вашингтоні та ухвалити її під час саміту. Про це він сказав під час виступ на саміті "Групи семи", передає УНН.

Цього тижня в Німеччині відбулася Конференція щодо відновлення України, там були й представники ваших країн. І я говорив, інші говорили – нам потрібен чіткий план відновлення України. Схожий із тим, як був план Маршалла для Європи після війни. Звичайно, такий, що відповідає потребам нашого часу й України. Друзі, давайте разом складемо такий план відновлення та підтвердимо його теж спільною декларацією G7+ – декларацією відновлення