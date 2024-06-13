Зеленський запропонував лідерам G7 разом скласти план відновлення України
Київ • УНН
Президент Зеленський запропонував план декларації відновлення для відбудови України, подібний до Плану Маршалла після Другої світової війни, який має бути прийнятий на майбутніх самітах G7 і НАТО, і закликав підтримати використання заморожених російських активів на суму 50 мільярдів доларів для оборони та відновлення України.
Президент Володимир Зеленський запропонував лідерам G7 разом скласти план відновлення України та підтвердити його спільною декларацією G7+ – декларацією відновлення. Він також запропонував підготувати декларацію відновлення до саміту НАТО у Вашингтоні та ухвалити її під час саміту. Про це він сказав під час виступ на саміті "Групи семи", передає УНН.
Цього тижня в Німеччині відбулася Конференція щодо відновлення України, там були й представники ваших країн. І я говорив, інші говорили – нам потрібен чіткий план відновлення України. Схожий із тим, як був план Маршалла для Європи після війни. Звичайно, такий, що відповідає потребам нашого часу й України. Друзі, давайте разом складемо такий план відновлення та підтвердимо його теж спільною декларацією G7+ – декларацією відновлення
Він зазначив, що це буде також і декларацією миру, бо завдяки відновленню люди побачать, що мир справді буде, що ми в нього віримо і дбаємо про настання миру так само, як і про оборону.
"Деталі можуть опрацювати наші команди так само, як вони опрацювали безпекові декларації. І це може бути ідеальним рішенням із погляду своєчасності та символізму – підготувати декларацію відновлення якраз до саміту НАТО у Вашингтоні та ухвалити її під час саміту", - запропонував Зеленський.
Окрім того, він закликав підтримати план використання російських активів, який швидко надасть Україні 50 мільярдів доларів.
"Ми всі з вами розуміємо, що буде справедливим, коли саме Росія платитиме за шкоду, завдану російською війною. Я прошу вас підтримати план використання російських активів, який швидко надасть Україні 50 мільярдів доларів. Усі ви поінформовані про деталі. Це абсолютно робочий план", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що це гроші, які мають спрацювати і для підтримки оборони, і для відновлення.
"Так само ми маємо створити робочий механізм конфіскації заморожених активів росії на 300 мільярдів – маємо привчати держави, які підтримують терор, що вони за це й платитимуть", - заявив Зеленський.
Шмигаль підсумував результати Конференції з відновлення України13.06.24, 13:55 • 22967 переглядiв