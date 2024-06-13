Киев • УНН
Президент Зеленский предложил план декларации восстановления для восстановления Украины, подобный Плану Маршалла после Второй мировой войны, который должен быть принят на предстоящих саммитах G7 и НАТО, и призвал поддержать использование замороженных российских активов на сумму 50 миллиардов долларов для обороны и восстановления Украины.
Президент Владимир Зеленский предложил лидерам G7 вместе составить план восстановления Украины и подтвердить его совместной декларацией G7+ - декларацией восстановления. Он также предложил подготовить декларацию восстановления к саммиту НАТО в Вашингтоне и принять ее во время саммита. Об этом он сказал во время выступление на саммите «Группы семи», передает УНН.
На этой неделе в Германии состоялась Конференция по восстановлению Украины, там были и представители ваших стран. И я говорил, другие говорили - нам нужен четкий план восстановления Украины. Схожий с тем, как был план Маршалла для Европы после войны. Конечно, отвечающий потребностям нашего времени и Украины. Друзья, давайте вместе составим такой план восстановления и подтвердим его тоже совместной декларацией G7+ - декларацией восстановления
Он отметил, что это будет также и декларацией мира, потому что благодаря восстановлению люди увидят, что мир действительно будет, что мы в него верим и заботимся о наступлении мира так же, как и об обороне.
"Детали могут проработать наши команды так же, как они проработали декларации по безопасности. И это может быть идеальным решением с точки зрения своевременности и символизма - подготовить декларацию восстановления как раз к саммиту НАТО в Вашингтоне и принять ее во время саммита", - предложил Зеленский.
Кроме того, он призвал поддержать план использования российских активов, который быстро предоставит Украине 50 миллиардов долларов.
"Мы все с вами понимаем, что будет справедливым, когда именно Россия будет платить за ущерб, нанесенный российской войной. Я прошу вас поддержать план использования российских активов, который быстро предоставит Украине 50 миллиардов долларов. Все вы проинформированы о деталях. Это абсолютно рабочий план", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что это деньги, которые должны сработать и для поддержки обороны, и для восстановления.
"Так же мы должны создать рабочий механизм конфискации замороженных активов России на 300 миллиардов - должны приучать государства, которые поддерживают террор, что они за это и будут платить", - заявил Зеленский.
Шмыгаль подытожил результаты Конференции по восстановлению Украины13 июня 2024, 10:55 • 21246 просмотров