Президент Владимир Зеленский предложил лидерам G7 вместе составить план восстановления Украины и подтвердить его совместной декларацией G7+ - декларацией восстановления. Он также предложил подготовить декларацию восстановления к саммиту НАТО в Вашингтоне и принять ее во время саммита. Об этом он сказал во время выступление на саммите «Группы семи», передает УНН.

На этой неделе в Германии состоялась Конференция по восстановлению Украины, там были и представители ваших стран. И я говорил, другие говорили - нам нужен четкий план восстановления Украины. Схожий с тем, как был план Маршалла для Европы после войны. Конечно, отвечающий потребностям нашего времени и Украины. Друзья, давайте вместе составим такой план восстановления и подтвердим его тоже совместной декларацией G7+ - декларацией восстановления - сказал Зеленский.

Он отметил, что это будет также и декларацией мира, потому что благодаря восстановлению люди увидят, что мир действительно будет, что мы в него верим и заботимся о наступлении мира так же, как и об обороне.

"Детали могут проработать наши команды так же, как они проработали декларации по безопасности. И это может быть идеальным решением с точки зрения своевременности и символизма - подготовить декларацию восстановления как раз к саммиту НАТО в Вашингтоне и принять ее во время саммита", - предложил Зеленский.

Кроме того, он призвал поддержать план использования российских активов, который быстро предоставит Украине 50 миллиардов долларов.

"Мы все с вами понимаем, что будет справедливым, когда именно Россия будет платить за ущерб, нанесенный российской войной. Я прошу вас поддержать план использования российских активов, который быстро предоставит Украине 50 миллиардов долларов. Все вы проинформированы о деталях. Это абсолютно рабочий план", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что это деньги, которые должны сработать и для поддержки обороны, и для восстановления.

"Так же мы должны создать рабочий механизм конфискации замороженных активов России на 300 миллиардов - должны приучать государства, которые поддерживают террор, что они за это и будут платить", - заявил Зеленский.

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