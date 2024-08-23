Зеленський закликав партнерів не зволікати із постачання озброєння
Київ • УНН
Президент України наголосив на важливості вчасного постачання зброї та техніки для ЗСУ. Зеленський зазначив, що фронт воює снарядами й технікою, а не словами "завтра" чи "скоро".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі є оголошені пакети військової допомоги, але ще не поставлені в Україну. Для ЗСУ вчасне постачання зброї та техніки наразі є ключовим, адже фронт воює снарядами й технікою, а не словами "завтра" чи "скоро". Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Сьогодні я провів кілька нарад із нашими міжнародниками щодо оборонної підтримки та комунікації з партнерами. Вчасне постачання – це постачання ключове зараз. Є пакети оголошені, проголосовані, але не поставлені в Україну. А фронт воює снарядами й технікою, а не словами "завтра" чи "скоро". Робимо все, щоб прискорити постачання. Дякую всім, хто допомагає
Нагадаємо
Адміністрація Байдена готує новий пакет військової допомоги Україні на суму близько 125 мільйонів доларів. Він включатиме ракети ППО, боєприпаси для HIMARS і Javelin, протитанкові ракети та інше обладнання.