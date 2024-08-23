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Зеленський закликав партнерів не зволікати із постачання озброєння

Зеленський закликав партнерів не зволікати із постачання озброєння

Київ • УНН

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Президент України наголосив на важливості вчасного постачання зброї та техніки для ЗСУ. Зеленський зазначив, що фронт воює снарядами й технікою, а не словами "завтра" чи "скоро".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі є оголошені пакети військової допомоги, але ще не поставлені в Україну. Для ЗСУ вчасне постачання зброї та техніки наразі є ключовим, адже фронт воює снарядами й технікою, а не словами "завтра" чи "скоро". Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Сьогодні я провів кілька нарад із нашими міжнародниками щодо оборонної підтримки та комунікації з партнерами. Вчасне постачання – це постачання ключове зараз. Є пакети оголошені, проголосовані, але не поставлені в Україну. А фронт воює снарядами й технікою, а не словами "завтра" чи "скоро". Робимо все, щоб прискорити постачання. Дякую всім, хто допомагає

 - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Адміністрація Байдена готує новий пакет військової допомоги Україні на суму близько 125 мільйонів доларів. Він включатиме ракети ППО, боєприпаси для HIMARS і Javelin, протитанкові ракети та інше обладнання.

Павло Башинський

Павло Башинський

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