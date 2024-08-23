Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения
Киев • УНН
Президент Украины отметил важность своевременной поставки оружия и техники для ВСУ. Зеленский отметил, что фронт воюет снарядами и техникой, а не словами «завтра» или «скоро».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть объявленные пакеты военной помощи, но еще не поставлены в Украину. Для ВСУ своевременные поставки оружия и техники сейчас является ключевым, ведь фронт воюет снарядами и техникой, а не словами "завтра" или "скоро". Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
Сегодня я провел несколько совещаний с нашими международниками по оборонной поддержке и коммуникации с партнерами. Своевременные поставки - это поставки ключевое сейчас. Есть пакеты объявлены, проголосованы, но не поставлены в Украину. А фронт воюет снарядами и техникой, а не словами "завтра" или "скоро". Делаем все, чтобы ускорить поставки. Спасибо всем, кто помогает
Напомним
Администрация Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму около 125 миллионов долларов. Он будет включать ракеты ПВО, боеприпасы для HIMARS и Javelin, противотанковые ракеты и другое оборудование.