Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть объявленные пакеты военной помощи, но еще не поставлены в Украину. Для ВСУ своевременные поставки оружия и техники сейчас является ключевым, ведь фронт воюет снарядами и техникой, а не словами "завтра" или "скоро". Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Сегодня я провел несколько совещаний с нашими международниками по оборонной поддержке и коммуникации с партнерами. Своевременные поставки - это поставки ключевое сейчас. Есть пакеты объявлены, проголосованы, но не поставлены в Украину. А фронт воюет снарядами и техникой, а не словами "завтра" или "скоро". Делаем все, чтобы ускорить поставки. Спасибо всем, кто помогает - сказал Зеленский.

Напомним

Администрация Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму около 125 миллионов долларов. Он будет включать ракеты ПВО, боеприпасы для HIMARS и Javelin, противотанковые ракеты и другое оборудование.