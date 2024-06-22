Зеленський призначив нового посла України в Іраку
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський призначив Івана Довганича новим Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Ірак.
21 червня президент Володимир Зеленський призначив посла України в Іраку. Про це пише УНН з посиланням на указ глави держави.
Призначити ДОВГАНИЧА Івана Івановича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Ірак
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Також у п'ятницю президент України Володимир Зеленський звільнив посла України у Польщі та перепризначив його послом у Чехії.
Зеленський звільнив посла в Польщі і призначив його до Чехії21.06.24, 23:33 • 27943 перегляди