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Зеленському пропонують присвоїти кримчанину Афанасьєву, який загинув на війні, звання Героя України: петиція набрала 25 тис. голосів

Київ • УНН

 • 23012 перегляди

Петиція про присвоєння почесного звання Героя України посмертно Геннадію Афанасьєву, колишньому політв'язню і борцю за український Крим, який добровольцем пішов захищати Україну від російського вторгнення і загинув у Луганській області, набрала достатню кількість голосів для розгляду.

Зеленському пропонують присвоїти кримчанину Афанасьєву, який загинув на війні, звання Героя України: петиція набрала 25 тис. голосів

Петиція про присудження почесного звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю ЗСУ, колишньому політв’язню, борцю за український Крим - Геннадію Афанасьєву набрала необхідну кількість голосів для розгляду, передає УНН.

"Закликаємо підтримати петицію про присудження почесного звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю ЗСУ, колишньому політв’язню, борцю за український Крим — Геннадію Афанасьєву", - йдеться у тексті петиції, що розміщена на сайті Президента України Володимира Зеленського.

Відповідна петиція була оприлюднена 11 січня 2024 року. Її авторкою є Валерія Рєзанова.

Станом на зараз ініціативу про присвоєння почесного звання Героя України Геннадію Афанасьєву підтримали 25069 осіб.

Додамо

Геннадій Афанасьєв був активістом громадського опору російської окупації Криму. У 2014 р. став політв’язнем Кремля, провівши у буцегарнях 767 днів. Попри знущання, тортури та психологічний тиск — вистояв.

Отримавши свободу внаслідок обміну у 2016 р., став одним з лідерів руху за звільнення українських політичних бранців: брав участь у міжнародних зустрічах, ініціював публічні заходи, виставки, благодійні вечори, на громадських засадах обіймав посаду спецпредставника МЗС України з питань звільнення полонених. Свій досвід перебування у в’язницях описав у книзі "Піднятися після падіння", що перекладена багатьома мовами.Геннадій самостійно започаткував та викладав безплатні IT-курси для ветеранів АТО та їхніх родин, щоб допомогти соціалізуватися після війни та здобути високооплачувану професію.

24 лютого 2022 року, не чекаючи на повістку, Геннадій з першого дня повномасштабного вторгнення став добровольцем. Залишивши вдома молоду дружину та крихітну донечку. Захищав Україну від російської навали в Київській, Харківській, Луганській областях у складі 130-го батальйону ТрО 241-ої бригади. Серед побратимів Геннадій отримав позивний "Тор" на честь скандинавського бога грому та блискавки. 18 грудня 2022 року 32-річний Захисник України загинув на Луганщині під Білогорівкою. Посмертно нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.  

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