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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленскому предлагают присвоить крымчанину Афанасьеву, погибшему на войне, звание Героя Украины: петиция набрала 25 тыс. голосов

Зеленскому предлагают присвоить крымчанину Афанасьеву, погибшему на войне, звание Героя Украины: петиция набрала 25 тыс. голосов

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 15:22  •  9683 просмотра

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Петиция о присвоении почетного звания Героя Украины посмертно Геннадию Афанасьеву, бывшему политзаключенному и борцу за украинский Крым, который добровольцем пошел защищать Украину от российского вторжения и погиб в Луганской области, набрала достаточное количество голосов для рассмотрения.

Петиция о присуждении почетного звания Героя Украины (посмертно) военнослужащему ВСУ, бывшему политзаключенному, борцу за украинский Крым - Геннадию Афанасьеву набрала необходимое количество голосов для рассмотрения, передает УНН.

"Призываем поддержать петицию о присуждении почетного звания Героя Украины (посмертно) военнослужащему ВСУ, бывшему политзаключенному, борцу за украинский Крым - Геннадию Афанасьеву", - говорится в тексте петиции, размещенной на сайте Президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующая петиция была обнародована 11 января 2024 года. Ее автором является Валерия Резанова.

По состоянию на сейчас инициативу о присвоении почетного звания Героя Украины Геннадию Афанасьеву поддержали 25069 человек.

Добавим

Геннадий Афанасьев был активистом общественного сопротивления российской оккупации Крыма. В 2014 г. стал политзаключенным Кремля, проведя в тюрьмах 767 дней. Несмотря на издевательства, пытки и психологическое давление - выстоял.

Получив свободу в результате обмена в 2016 г., стал одним из лидеров движения за освобождение украинских политических пленников: участвовал в международных встречах, инициировал публичные мероприятия, выставки, благотворительные вечера, на общественных началах занимал должность спецпредставителя МИД Украины по вопросам освобождения пленных. Свой опыт пребывания в тюрьмах описал в книге "Подняться после падения", которая переведена на многие языки. Геннадий самостоятельно начал и преподавал бесплатные IT-курсы для ветеранов АТО и их семей, чтобы помочь социализироваться после войны и получить высокооплачиваемую профессию.

24 февраля 2022 года, не дожидаясь повестки, Геннадий с первого дня полномасштабного вторжения стал добровольцем. Оставив дома молодую жену и крошечную дочь. Защищал Украину от российского нашествия в Киевской, Харьковской, Луганской областях в составе 130-го батальона ТрО 241-й бригады. Среди побратимов Геннадий получил позывной "Тор" в честь скандинавского бога грома и молнии. 18 декабря 2022 года 32-летний Защитник Украины погиб на Луганщине под Белогоровкой. Посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.  

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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