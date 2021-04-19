Зеленському на підпис передали ще один закон про реструктуризацію кредитів

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб)”, документ передано на підпис Президенту. Про це інформує пресслужба парламенту України, передає УНН.

Цитата

“Голова Верховної Ради України підписав Закон України „Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб)“ (проект № 4399)... Закон передано на підпис Президенту України”, — повідомили в пресслужбі.

Деталі

Закон передбачає звільнення від сплати податку на доходи фізичних осіб:

  • суми боргу (кредиту) за іпотечним кредитом в іноземній валюті, прощену кредитором поза процедурою банкрутства;
  • суми, на які зменшено (прощено) борг фізичної особи шляхом проведення реструктуризації.

Доповнення

Документ є одним з блоку законодавчих ініціатив, що стосуються реструктуризації зобов’язань за валютними кредитами — всі вони були прийняті Радою 13 квітня.

У п’ятницю, 16 квітня, Президенту Володимиру Зеленському на підпис передали ще два закони з блоку про реструктуризацію банківських кредитів — № 4475 та № 4398.

Перший встановлює порядок та умови проведення реструктуризації зобов’язань за договорами про споживчий кредит, наданими в іноземній валюті.

Другий передбачає проведення процедури банкрутства без залучення арбітражного керуючого і можливість встановлення судом мінімальної суми погашення заборгованості за кредитом. Також законопроектом пропонується виключити з ліквідаційної маси майно боржника, що складається з житла, яке є єдиним місцем проживання сім’ї .

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