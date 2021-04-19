Зеленському на підпис передали ще один закон про реструктуризацію кредитів

Цитата

“Голова Верховної Ради України підписав Закон України „Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб)“ (проект № 4399)... Закон передано на підпис Президенту України”, — повідомили в пресслужбі.

Деталі

Закон передбачає звільнення від сплати податку на доходи фізичних осіб:



суми боргу (кредиту) за іпотечним кредитом в іноземній валюті, прощену кредитором поза процедурою банкрутства;



суми, на які зменшено (прощено) борг фізичної особи шляхом проведення реструктуризації.



Доповнення

Документ є одним з блоку законодавчих ініціатив, що стосуються реструктуризації зобов’язань за валютними кредитами — всі вони були прийняті Радою 13 квітня.



У п’ятницю, 16 квітня, Президенту Володимиру Зеленському на підпис передали ще два закони з блоку про реструктуризацію банківських кредитів — № 4475 та № 4398.



Перший встановлює порядок та умови проведення реструктуризації зобов’язань за договорами про споживчий кредит, наданими в іноземній валюті.

Другий передбачає проведення процедури банкрутства без залучення арбітражного керуючого і можливість встановлення судом мінімальної суми погашення заборгованості за кредитом. Також законопроектом пропонується виключити з ліквідаційної маси майно боржника, що складається з житла, яке є єдиним місцем проживання сім’ї .