Зеленському передали на підпис закони про реструктуризацію банківських кредитів

Деталі

Зокрема, закон, який вирішує питання кредитів в іноземній валюті (№ 4475), встановлює порядок та умови проведення реструктуризації зобов’язань за договорами про споживчий кредит, наданими в іноземній валюті.

Він передбачає поширення норм закону на усі споживчі кредити, надані у іноземній валюті, за якими грошові борги в іноземній валюті повністю не погашено.

Також передбачається проведення обов’язкової реструктуризації на визначених законом умовах, та здійснення реструктуризації за середнім значенням курсу між офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, встановленим Нацбанком на день проведення реструктуризації, та офіційним курсом гривні, встановленим Нацбанком на дату надання кредиту.

Основною метою закону щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті (№ 4398) є підтримка громадян України, які мають невиконані зобов’язання за кредитними договорами в іноземній валюті (валютними кредитами).

Зокрема, закон зобов’язує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не пізніше, ніж за 30 днів до публікації оголошення про відкриті торги, запропонувати позичальникові погасити заборгованість на суму не менше оціночної вартості активу.

Закон також виключає зі складу ліквідаційної маси житло, яке є єдиним місцем проживання сім’ї боржника, якщо воно не перевищує 60 кв. м, або 13,65 кв. м на кожного члена сім’ї боржника для квартири або 120 кв. м для житлового будинку.

Контекст

Експерти застерегли, що ухвалення законопроектів може спричинити економічну кризу. Серед недоліків законопроектів називали негативні для державного бюджету наслідки, адже запропонований перерахунок раніше сплачених боржником сум по кредиту вимагатиме проведення погашень боргів за рахунок витрат кредитора.

Це може призвести до зменшення фінансового результату до оподаткування кредитора та до несплати до бюджету податку на прибуток кредитора у розмірі 18% від суми погашення і від курсової різниці.