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Зеленскому на подпись передали еще один закон о реструктуризации кредитов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц)”, документ передан на подпись Президенту. Об этом сообщает пресс-служба парламента Украины, передает УНН.

Цитата

“Председатель Верховной Рады Украины подписал Закон Украины „О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц)“ (проект № 4399)... Закон передан на подпись Президенту Украины” , - сообщили в пресс-службе.

Детали

Закон предусматривает освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц:

  • суммы долга (кредита) по ипотечному кредиту в иностранной валюте, прощенный кредитором вне процедуры банкротства;
  • суммы, на которые уменьшены (прощен) долг физического лица путем проведения реструктуризации.

Дополнение

Документ является одним из блока законодательных инициатив, касающихся реструктуризации обязательств по валютным кредитам — все они были приняты Радой 13 апреля.

В пятницу, 16 апреля, Президенту Владимиру Зеленскому на подпись передали еще два закона из блока о реструктуризации банковских кредитов — № 4475 и № 4398.

Первый устанавливает порядок и условия проведения реструктуризации обязательств по договорам о потребительском кредите, предоставленным в иностранной валюте.

Второй предусматривает проведение процедуры банкротства без привлечения арбитражного управляющего и возможность установления судом минимальной суммы погашения задолженности по кредиту. Также законопроектом предлагается исключить из ликвидационной массы имущество должника, состоящее из жилья, являющегося единственным местом проживания семьи.

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