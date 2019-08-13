Зеленському бракує знань та розуміння ситуації на Донбасі – Безсмертний
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. І в офісі Президента, і у самого Президента України Володимира Зеленського не вистачає ні знань, ні розуміння ситуації на Донбасі. Про це в ефірі “24 каналу” повідомив екс-представник України у робочій підгрупі з політичних питань ТКГ у Мінську Роман Безсмертний, передає УНН.
Безсмертний розповів, що він витратив два місяці на написання проекту указу, яким передбачалося внормувати роботу делегації та підготував проект закону, де закладена зовсім інша модель досягнення миру у війні на Донбасі.
“Я проговорив цю модель з представниками окремих відомств, міністерств. Вона з точки зору нинішньої ситуації могла дати дуже сильний крок. Також, я проговорив цю ідею з молодим депутатським корпусом ... партії „Слуги народу“, тому що вони складають більшість. В нас вийшла досить продуктивна розмова, хоча під час цієї розмови, я дізнався дуже неприємні речі стосовно організації роботи майбутнього парламенту в цій царині реінтеграції Донбасу”, — сказав Безсмертний.
За його словами, там є бажання дати відповідь на складні питання, але і в офісі Президента, і у самого Президента не вистачає ні знань, ні розуміння ситуації.
Нагадаємо, Роман Безсмертний заявив, що причиною його звільнення від виконання обов’язків представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи у Мінську стала публічна позиція стосовно тактики дій на лінії розмежування та у контактній групі.