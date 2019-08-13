Зеленському бракує знань та розуміння ситуації на Донбасі – Безсмертний

КИЇВ. 13 серпня. УНН. І в офісі Президента, і у самого Президента України Володимира Зеленського не вистачає ні знань, ні розуміння ситуації на Донбасі. Про це в ефірі “24 каналу” повідомив екс-представник України у робочій підгрупі з політичних питань ТКГ у Мінську Роман Безсмертний, передає УНН.