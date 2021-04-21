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Зеленського закликали подати у Міжнародний суд через те, що РФ сплагіатила історичну назву України

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президента України Володимира Зеленського закликали подати заяву в Міжнародний Суд за фактом плагіату так званою “Російською Федерацією” історичної назви України — Русь. Про це йдеться у петиції, яку подав подав Леонід Яценко, передає УНН.

Деталі

Автор зазначає, що слово “росія” є побуквенно записом звучання в грецькому перекладі історичної назви України та її земель — Русь, яке використовувалося до 19 століття.

“... слово „Русь“ в перекладі на грецьку мову „Ρωσία“ звучить як „Rosiya“ (росія). У свою чергу, попередню назва нашої держави — Русь можна побачити на будь-який не фальсифікованої карті до 19 століття... Оскільки Русь-Україна ніколи не давала своєї згоди на використання свого історичного назви в будь-якому вигляді і в будь-якій якості і тим більше в якості назви іншої держави, то наведений факт є незаперечним доказом багатовікового плагіату улусом орди Московія попередньої історичної назви України”, — зазначає Леонід Яценко.

Чоловік переконаний, що наведений факт плагіату набуває значення воістину кричущою цинічності.

Цитата

“Не дивлячись на унікальність цього злодійства і безумовні труднощі в правовому розгляді цього плагіату Україні не можна залишати без уваги це кричуще порушення її прав. Потурання в цьому питанні ставить під сумнів історію нашої держави і, отже, державність України в цілому.

Таким чином, подача заяви до Міжнародного Суду за фактом плагіату так званою „Російською Федерацією“ історичної назви України — Русь є нагальною потребою для захисту державності України”, — наголосив Леонід Яценко.

Додамо

Петиція була зареєстрована 20 квітня під номером 22/115986-еп. Збір підписів триватиме ще 90 днів. Наразі ініціативу підтримали 9 осіб.

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