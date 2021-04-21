Зеленского призвали подать в Международный суд из-за того, что РФ сплагиатила историческое название Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского призвали подать заявление в Международный Суд по факту плагиата так называемой "Российской Федерацией" исторического названия Украина - Русь. Об этом говорится в петиции, которую подал подал Леонид Яценко, передает УНН.
Детали
Автор отмечает, что слово “россия” является побуквенной записью звучания в греческом переводе исторического названия Украины и ее земель — Русь, которое использовалось до 19 века.
“... Так, слово „Русь“ в переводе на греческий язык „Ρωσία“ звучит как „Rosiya“ (росия). В свою очередь, предшествующее название нашего государства — Русь можно увидеть на любой не фальсифицированной карте до 19 века... Поскольку Русь-Украина никогда не давала своего согласия на использование своего исторического названия в любом виде и в любом качестве и тем более в качестве названия другого государства, то приведенный факт является неоспоримым доказательством многовекового плагиата улусом орды Московия предшествующего исторического названия Украины”, - отмечает Леонид Яценко.
Мужчина убежден, что приведенный факт плагиата приобретает значение поистине вопиющей циничности.
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“Не смотря на уникальность этого воровства и безусловные трудности в правовом рассмотрении этого плагиата Украине нельзя оставлять без внимания это вопиющее нарушение ее прав. Попустительство в этом вопросе ставит под сомнение историю нашего государства и, следовательно, государственность Украины в целом.
Таким образом, подача заявления в Международный Суд по факту плагиата так называемой «Российской Федерацией» исторического названия Украины – Русь является насущной необходимостью для защиты государственности Украины”, - подчеркнул Леонид Яценко.
Добавим
Петиция была зарегистрированная 20 апреля под номером 22/115986-эп. Сбор подписей продлится еще 90 дней. Сейчас инициативу поддержали 9 человек.