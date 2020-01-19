Зеленського просять відмінити призов з 18 років
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Президента України Володимира Зеленського просять відмінити призов на військову службу з 18 років. Про це йдеться у петиції №22/082886-еп, розміщеній на сайті Глави держави, передає УНН.
“Відмінити призов 2020 року з 18 років, залишити як було — з 20 років, при бажанні призовника можливо з 18 років”, — йдеться у тексті петиції.
Петиція набрала 130 голосів з 25 000 необхідних. Для збору підписів залишилося ще 89 днів.
Нагадаємо, Президент підписав указ № 13/2020 “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році”.