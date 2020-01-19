Зеленского просят отменить призыв с 18 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского просят отменить призыв на военную службу с 18 лет. Об этом говорится в петиции №22 / 082886-эп, размещенной на сайте главы государства, передает УНН.
"Отменить призыв 2020 года с 18 лет, оставить как было - с 20 лет, при желании призывника возможно с 18 лет", - говорится в тексте петиции.
Петиция набрала 130 голосов из 25 тыс. необходимых. Для сбора подписей осталось еще 89 дней.
Напомним, Президент подписал указ № 13/2020 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году".