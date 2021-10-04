Зеленського обтяжує відставка Разумкова. Політичний психолог про поведінку Президента в Трускавці

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"Проблема в тому, як Зеленський болісно реагує на розкол у своїй команді. Ситуація з відставкою спікера його непокоїть, він сприймає її як особисту невдачу. Зеленський - людина, яка цінує командний дух, лояльність, вірність. У цьому він часто зазнає невдачі, і це його пригнічує. Про другий президентський термін було зрозуміло ще торік, не знаю, чому преса робить з цього якусь сенсацію. Для себе він це рішення вже давно ухвалив", - говорить вона.

Додамо

За словами Чуніхіної, на з'їзді Президент вирішував дві частини завдань, одна пов'язана з кадровими змінами в команді, що неприємно для Зеленського, і подальшим планом реформ у країні, що надихало Президента куди більше.

"Його сильно обтяжують конфлікти в команді і необхідність кадрових рішень. Друга частина - робота в команді - приносила йому задоволення, робота над програмою, надії на неї, але Президент занепокоєний тим, що в команді немає тієї згуртованості і лояльності, як йому б хотілося", - пояснює політичний психолог.

Контекст

Депутати фракції "Слуга народу" на розширеному засіданні в Трускавці зібрали понад 150 підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Про це повідомила прессекретар фракції "СН" Юлія Палійчук.

Тепер питання відсторонення Разумкова з посади буде винесено на голосування Ради, як очікується, уже цього тижня. Для ухвалення рішення потрібно 226 голосів нардепів.