Зеленского тяготит отставка Разумкова. Политический психолог о поведении Президента в Трускавце

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Киев  •  УНН

 • 49278 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. В трускавецком отеле Rixos завершилось заседание депутатов пропрезидентской фракции “Слуга народа”, которое проходило с 1 по 3 октября. С нардепами встретился Глава государства Владимир Зеленский. Политический психолог Светлана Чунихина рассказала УНН, о чем говорило поведение Президента и что его беспокоило больше всего.

Цитата:

“Проблема в том, как Зеленский болезненно реагирует на раскол в своей команде. Ситуация с отставкой спикера его беспокоит, он воспринимает ее как личную неудачу. Зеленский — человек, который ценит командный дух, лояльность, верность. В этом он часто терпит неудачу, и это его угнетает. О втором президентском сроке было понятно еще в прошлом году, не знаю, почему пресса делает из этого какую-то сенсацию. Для себя он это решение уже давно принял”, — говорит она.

Добавим

По словам Чунихиной, на съезде Президент решал две части задач, одна связана с кадровыми изменениями в команде, что неприятно для Зеленского, и дальнейшим планом реформ в стране, что вдохновляло Президента куда больше.

“Его сильно тяготят конфликты в команде и необходимость кадровых решений. Вторая часть — работа в команде — приносила ему удовольствие, работа над программой, надежды на нее, но Президент обеспокоен тем, что в команде нет той сплоченности и лояльности, как ему бы хотелось”, — поясняет политический психолог.

Контекст

Депутаты фракции “Слуга народа” на расширенном заседании в Трускавце собрали более 150 подписей за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции “СН” Юлия Палийчук.

Теперь вопрос отстранения Разумкова от должности будет вынесен на голосование Рады, как ожидается, уже на этой неделе. Для принятия решения нужно 226 голосов нардепов.

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