Зеленського із дружиною офіційно зустріли у Вільнюсі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президента України Володимира Зеленського із дружиною Оленою офіційно зустріли у столиці Литви. Відповідне відео оприлюднила пресслужба Офісу Президента, передає УНН.
Так, офіційна церемонія зустрічі відбулася у Вільнюсі.
Офіційний візит Президента України Володимира Зеленського до Литви розпочався вранці у середу, 27 листопада.
У Вільнюсі Глава держави, як очікується, проведе зустрічі з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою та спікером Сеймасу Литви Вікторасом Пранцкетісом.
Під головуванням Володимира Зеленського та Гітанаса Науседи має відбутися дванадцяте засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки.
Також глави держав, як заплановано, візьмуть участь в роботі Українсько-литовського економічного форуму.
Нагадаємо, 26 листопада Зеленський перебував з офіційним візитом в Естонії. Раніше Президент розповів про ціль поїздки в Естонію та Литву.