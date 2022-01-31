Зеленського чекають у Раді 1 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На відкриття сьомої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання запрошено Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук на засіданні Погоджувальної ради ВР в понеділок, пише УНН.
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"Завтра у нас відкривається чергова, сьома сесія Верховної Ради дев’ятого скликання (…) Ми направили листи всім: і Президенту України, і іншим особам, які відповідно до Регламенту запрошуються на відкриття сесії", - сказав Стефанчук.
Деталі
Стефанчук також зазначив, що на початку роботи нової сесії необхідно затвердити порядок денний. Апарат ВР, з його слів, завершив опрацювання пропозицій комітетів до проекту порядку денного сьомої сесії.
Голова ВР повідомив, що комітетами пропонується включити до порядку денного 422 питання до першого розділу- це питання, які повністю підготовлені для розгляду на пленарних засіданнях. До другого розділу питань, які доручається підготувати і доопрацювати, пропонується 1188, разом 1630 питань.
Головуючий звернувся до учасників засідання з проханням завтра розглянути і затвердити ці питання і повідомив, що завтра планується провести перше пленарне засідання сьомої сесії. Він також сказав, що затверджено календарний план роботи під час сьомої сесії, відповідно до якого народні депутати завтра будуть працювати пленарно, після цього три наступних дні - у комітетах.
Доповнення
Верховна Рада робить перерву у пленарних засіданнях.