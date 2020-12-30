Зеленський звільнив голову Черкаської ОДА

"Звільнити Сергійчука Сергія Івановича з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у тексті указу №602/2020.

Наступним указом Зеленський призначив тимчасово виконувача обов'язків - Віктора Гусака.

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Черкаської обласної державної адміністрації на Гусака Віктора Григоровича", - повідомляється у тексті указу №603/2020.

Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський представив Сергійчука у якості нового очільника Черкащини у серпні цього року.