Зеленский уволил главу Черкасской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Черкасской ОГА Сергея Сергийчука и назначил временно исполняющего обязанности главы. Соответствующие указы опубликовала пресс-служба ОПУ, информирует УНН.
"Уволить Сергийчука Сергея Ивановича с должности главы Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа №602/2020.
Следующим указом Зеленский назначил временно исполняющего обязанности - Виктора Гусака.
"Временно возложить исполнение обязанностей главы Черкасской областной государственной администрации на Гусака Виктора Григорьевича", - сообщается в тексте указа №603/2020.
Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский представил Сергийчука в качестве нового главы Черкасской области в августе этого года.