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Зеленський зустрівся з представниками Світового конгресу українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Світового конгресу українців (СКУ). Глава держави подякував Конгресу та українцям всього світу за їх діяльність, передає УНН із посиланням на прес-службу Президента України.

“Я вдячний вам за те, що ви захищаєте Україну — де б ви не були. Захищаєте територіальну цілісність і суверенітет нашої країни”, — сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку, президент СКУ Павло Ґрод привітав Володимира Зеленського з обранням і вступом на посаду. Він також подякував Главі держави за можливість зустрітися вже у перші дні його роботи, незважаючи на напружений графік.

“Я знаю, що це є непростий період для вас. Дякую, що ви знайшли час зустрітися з представниками світового українства. Це для нас дуже важливо”, — сказав він.

“І для нашої громади буде дуже важливо почути, що була ця зустріч, що ми можемо сказати те, що ви проголосили у своїй промові: ми є один народ у 65 мільйонів і ми є українці, де б ми не жили”, — зазначив Павло Ґрод,

“Я дякую, що ви закликаєте українців, щоб вони поверталися й працювали над розбудовою України. І ми хочемо разом, спільно з вами це здійснювати”, — також сказав президент СКУ.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запропонував провести окрему розмову з представниками команди попереднього Глави держави з питання звільнення українців з російського полону.

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