Зеленський зустрівся із президентом Нацради Австрії: говорили про виконання рекомендацій Єврокомісії

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"Поінформував про виконання Україною семи рекомендацій Єврокомісії. А також обговорили нашу міжнародну роботу заради повної реалізації Формули миру. Цінуємо те, що Австрія готова приєднатися до спільних зусиль для виконання пунктів Формули. Поступово наближаємо й Глобальний саміт миру", - повідомив Зеленський.

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За його словами, окрема й важлива тематика – залучення австрійського бізнесу та суспільних сил до відновлення України, наша економічна співпраця. Разом стаємо сильнішими – наші народи, наша Європа.

"Дякую за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також наших європейських прагнень. Це те, що дійсно надихає та мотивує наших воїнів: усвідомлення, що Україна є і буде частиною нашого спільного європейського дому", - резюмував Президент України.

Нагадаємо

У Києві з офіційним візитом перебуває австрійська делегація на чолі з Президентом Національної ради Австрії Вольфґанґом Соботкою. Він виступив в парламенті і зустрівся з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.