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Зеленський зустрівся із президентом Нацради Австрії: говорили про виконання рекомендацій Єврокомісії

Зеленський зустрівся із президентом Нацради Австрії: говорили про виконання рекомендацій Єврокомісії

Київ • УНН

 • 178762 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою. Говорили про виконання Києвом семи рекомендацій Єврокомісії, Глобальний саміт миру та залучення австрійського бізнесу та суспільних сил до відновлення України, передає УНН.

Цитата

"Поінформував про виконання Україною семи рекомендацій Єврокомісії. А також обговорили нашу міжнародну роботу заради повної реалізації Формули миру. Цінуємо те, що Австрія готова приєднатися до спільних зусиль для виконання пунктів Формули. Поступово наближаємо й Глобальний саміт миру", - повідомив Зеленський.

Деталі

За його словами, окрема й важлива тематика – залучення австрійського бізнесу та суспільних сил до відновлення України, наша економічна співпраця. Разом стаємо сильнішими – наші народи, наша Європа.

"Дякую за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також наших європейських прагнень. Це те, що дійсно надихає та мотивує наших воїнів: усвідомлення, що Україна є і буде частиною нашого спільного європейського дому", - резюмував Президент України.

Нагадаємо

У Києві з офіційним візитом перебуває австрійська делегація на чолі з Президентом Національної ради Австрії Вольфґанґом Соботкою. Він виступив в парламенті і зустрівся з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.

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