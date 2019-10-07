Зеленський знову змінив перелік державних експертів з питань таємниць
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким передбачено внести змін до Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць. Відповідний указ № 736/2019 від 7 жовтня опубліковано на офіційному сайті Глави держави, передає УНН.
Зокрема, згідно з указом, у переліку розділ "Міністерство оборони України" доповнити абзацами "Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України — начальник управління власної безпеки; Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту".
У підрозділі "Збройні Сили України" цього розділу абзац "Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (чотири посадові особи)" замінити абзацом "Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (три посадові особи)". А також доповнити його абзацами "Командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України; Командувач Сил логістики Збройних Сил України".
Водночас, абзаци "Начальник Озброєння Збройних Сил України" та "Начальник Тилу Збройних Сил України" треба виключити.
А після абзацу "Начальник Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України" доповнити абзацом "Начальник Головного командного центру".
Абзац "Начальник Центрального військово-медичного управління — начальник медичної служби Збройних Сил України" замінити абзацом "Начальник Головного військово-медичного управління — начальник медичної служби Збройних Сил України".
У розділі "Міністерство фінансів України" виключити абзац "Перший заступник Міністра фінансів України (одна посадова особа)".
Також у розділі "Міністерство юстиції України" виключити абзац "Перший заступник Міністра юстиції України (одна посадова особа)".
Указом, крім того, передбачено виключити розділ "Національна академія медичних наук України".
Як вказано, указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, Зеленський вже вносив зміни до переліку державних експертів з питань таємниць – у липні 2019 року.