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Зеленский снова изменил перечень государственных экспертов по вопросам тайн

Киев • УНН

 • 10109 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым предусмотрено внести изменения в Перечень должностных лиц, на которых возлагается выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн. Соответствующий указ № 736/2019 от 7 октября опубликован на официальном сайте Главы государства, передает УНН.

Зеленский снова изменил перечень государственных экспертов по вопросам тайн

В частности, согласно указу, в перечне раздел "Министерство обороны Украины" дополнить абзацами "Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины - начальник управления собственной безопасности; Глава Администрации Государственной специальной службы транспорта".

В подразделе "Вооруженные Силы Украины" этого раздела абзац "Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (четыре должностных лица)" заменить абзацем "Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (три должностных лица)". А также дополнить его абзацами "Командующий десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины; Командующий Сил логистики Вооруженных Сил Украины".

В то же время, абзацы "Начальник Вооружения Вооруженных Сил Украины" и "Начальник Тыла Вооруженных Сил Украины" надо исключить.

А после абзаца "Начальник Объединенного оперативного штаба Вооруженных Сил Украины" дополнить абзацем "Начальник Главного командного центра".

Абзац "Начальник Центрального военно-медицинского управления - начальник медицинской службы Вооруженных Сил Украины" заменить абзацем "Начальник Главного военно-медицинского управления - начальник медицинской службы Вооруженных Сил Украины".

В разделе "Министерство финансов Украины" исключить абзац "Первый заместитель Министра финансов Украины (одно должностное лицо)".

Также в разделе "Министерство юстиции Украины" исключить абзац "Первый заместитель Министра юстиции Украины (одно должностное лицо)".

Указом, кроме того, предусмотрено исключить раздел "Национальная академия медицинских наук Украины".

Как указано, указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Зеленский уже вносил изменения в перечень государственных экспертов по вопросам тайн - в июле 2019 года.

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