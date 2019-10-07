Зеленский снова изменил перечень государственных экспертов по вопросам тайн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым предусмотрено внести изменения в Перечень должностных лиц, на которых возлагается выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн. Соответствующий указ № 736/2019 от 7 октября опубликован на официальном сайте Главы государства, передает УНН.
В частности, согласно указу, в перечне раздел "Министерство обороны Украины" дополнить абзацами "Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины - начальник управления собственной безопасности; Глава Администрации Государственной специальной службы транспорта".
В подразделе "Вооруженные Силы Украины" этого раздела абзац "Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (четыре должностных лица)" заменить абзацем "Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (три должностных лица)". А также дополнить его абзацами "Командующий десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины; Командующий Сил логистики Вооруженных Сил Украины".
В то же время, абзацы "Начальник Вооружения Вооруженных Сил Украины" и "Начальник Тыла Вооруженных Сил Украины" надо исключить.
А после абзаца "Начальник Объединенного оперативного штаба Вооруженных Сил Украины" дополнить абзацем "Начальник Главного командного центра".
Абзац "Начальник Центрального военно-медицинского управления - начальник медицинской службы Вооруженных Сил Украины" заменить абзацем "Начальник Главного военно-медицинского управления - начальник медицинской службы Вооруженных Сил Украины".
В разделе "Министерство финансов Украины" исключить абзац "Первый заместитель Министра финансов Украины (одно должностное лицо)".
Также в разделе "Министерство юстиции Украины" исключить абзац "Первый заместитель Министра юстиции Украины (одно должностное лицо)".
Указом, кроме того, предусмотрено исключить раздел "Национальная академия медицинских наук Украины".
Как указано, указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, Зеленский уже вносил изменения в перечень государственных экспертов по вопросам тайн - в июле 2019 года.