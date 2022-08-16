Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Зокрема, увів до складу першого заступника голови Служби безпеки України, нині в.о. голови спецслужби, Василя Малюка. Про це УНН повідомляє з посиланням на указ №581/2022.
Деталі
Зеленський увів до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача таких осіб:
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- Малюк Василь - перший заступник голови Служби безпеки України
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- Танцюра Ігор - командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил України
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- Хоренко Віктор - командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України;
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Також Зеленський затвердив у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача Юрія Лебедя – командувача Національної гвардії України.
Окрім того, Президент вивів зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача ексголову СБУ Івана Баканова, екскомандувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Григорія Галагана та екскомандувача Сил тероборони ЗСУ Юрія Галушкіна.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України - звільнив Григорія Галагана і призначив Віктора Хоренка.