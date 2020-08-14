Зеленський змінив склад національної інвестиційної ради

"Згідно з документом, до складу Національної інвестиційної ради увійшли президент і генеральний директор компанії POSCO International Corp. Сі-Бо Джу, головний виконавчий директор компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Мурат Еркан, міністр фінансів України Сергій Марченко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко та голова НБУ Кирило Шевченко", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону №3760 про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, поданий Президентом України Володимиром Зеленським.