Зеленський змінив склад комісії держнагород та геральдики
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ №595/2019 щодо питання Комісії державних нагород та геральдики. Відповідний документ розміщено на офіційному сайті Глави держави, передає УНН.
Відповідним указом Президент затвердив персональний склад Комісії державних нагород та геральдики з 14 осіб. Головою Комісії призначено керівника Офісу Президента Андрія Богдана, заступником голови Комісії - керівника Апарату Офісу Президента Олексія Дніпрова.
Крім того, указом Президент доручив внести зміни до Положення про Комісію. Зокрема, визначив, що підготовка матеріалів на засідання Комісії та організаційне забезпечення її діяльності здійснюється Департаментом з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Зеленський підписав указ, що спрощує процедуру отримання громадянства України.