Зеленський змінив посла України в Пакистані
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський змінив надзвичайного і повноважного посла України в Ісламській Республіці Пакистан. Відповідні укази від 17 квітня оприлюднені на сайті Президента, передає УНН.
“Звільнити Лакомова Володимира Івановича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ісламській Республіці Пакистан”, — йдеться в указі № 148/2020.
Також Зеленський указом № 149/2020 призначив на відповідну посаду Маркіяна Чучука.
"Призначити Чучука Маркіяна Євгеновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ісламській Республіці Пакистан",- зазначається в указі.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський змінив надзвичайного і повноважного посла України в Японії.
Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський затвердив керівника Офісу Президента Андрія Єрмака у складі робочої групи з підготовки проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України та поклав на нього керівництво підготовки проекту.