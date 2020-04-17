Зеленський доручив Єрмаку керувати щорічною підготовкою послання до Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський затвердив керівника Офісу Президента Андрія Єрмака у складі робочої групи з підготовки проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України та поклав на нього керівництво підготовки проекту. Про це йдеться у розпорядженні №275/2020-рп, яке було опубліковане на сайті глави держави, передає УНН.
"Затвердити у складі робочої групи з підготовки проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України (далі — робоча група) Єрмака Андрія Борисовича — Керівника Офісу Президента України, призначивши його керівником робочої групи та поклавши на нього керівництво підготовкою проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України",- йдеться в розпорядженні.
Також в розпорядженні зазначається, вивести зі складу робочої групи Андрія Богдана, увільнивши його від виконання обов’язків керівника цієї робочої групи.
Як повідомляв УНН, 11 лютого Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака керівником ОП.