Зеленський змінив посла України в Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський змінив надзвичайного і повноважного посла України в Японії. Відповідні укази від 14 квітня оприлюднені на сайті Президента, передає УНН.
"Звільнити Харченка Ігоря Юрійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Японії", - йдеться в указі №141/2020.
Указом №144/2020 Зеленський призначив на відповідну посаду Сергія Корсунського.
"Призначити Корсунського Сергія Володимировича надзвичайним і повноважним послом України в Японії", - сказано в документі.
Нагадаємо, напередодні Зеленський звільнив Олексія Перевезенцева від виконання обов’язків представника Президента у Кабінеті міністрів України, поклавши відповідні обов’язки на Володимира Кладієва.