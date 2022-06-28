Зеленський зідзвонився зі Столтенбергом напередодні саміту НАТО: заявив про важливість ПРО для України

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«Провів телефонну розмову з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували позиції напередодні Мадридського «саміту трансформації» НАТО. Наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам», - заявив Зеленський у Twitter.

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Столтенберг, своєю чергою, запевнив, що союзники НАТО будуть і надалі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресіює: «Ми посилимо підтримку нашого близького партнера. Зараз і на довгострокову перспективу», - зазначив він.

Доповнення

Лідери країн НАТО на саміті у Мадриді пізніше цього тижня погодять посилений комплексний пакет допомоги для України, що, зокрема, стосується захищеного зв'язку, системи захисту від дронів та пального. На саміті також обговорять питання продовольчої кризи, спричиненої вторгненням рф в Україну.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні буде довготривалою, тому союзники по Альянсу мають продовжувати постачати їй сучасну зброю. Він підкреслив, що війна в Україні фактично почалася ще у 2014 році, коли росія анексувала Крим і підтримувала бойовиків на сході України.