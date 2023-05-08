Зеленський зібрав Ставку: говорили про захист від повітряних атак рф та постачання боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де учасники обговорили, зокрема, захист від повітряних атак рф, стан підготовки й комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад і постачання боєприпасів, повідомили в Офісі Президента, пише УНН.
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"Під головуванням Президента України Володимира Зеленського в понеділок відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача", - ідеться у повідомленні.
Учасники, як вказано, заслухали інформацію про наслідки нещодавніх повітряних атак з боку російських військ та про їх подолання, обговорили можливості посилення захисту населення й об'єктів цивільної та критичної інфраструктури.
Також повідомляється, що було заслухано доповіді про оперативну ситуацію на фронті та плани окупантів на найближчий час. Командувачі ОСУВ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ «Хортиця», «Таврія», «Одеса», «Північ».
"Учасники засідання проаналізували стан забезпечення підрозділів сил оборони України озброєнням і боєприпасами, а також стан підготовки й комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад. Окремо було заслухано доповідь про постачання артилерійських боєприпасів і ракет усіх типів для потреб українського війська в поточному році", - вказали в ОП.
Нагадаємо
У ніч на 8 травня противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131".
Ворог застосував 35 ударних безпілотників, які атакували з північного напрямку - аеродрому Сеща Брянської області, було знищено усі 35 "Shahed-136/131".