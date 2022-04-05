Зеленський заявив, що його зустріч із путіним може не відбутися

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"Може так статися, що й не буде зустрічі", — заявив Зеленський.

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За словами Президента, одне із найскладніших завдань — необхідність вести діалог з росією з урахуванням усіх злочинів, які вона здійснила.

“Найскладніше - говорити, що вони зробили, визнати їх ворогом, знати, що це конкретно війна росії проти України... І з цією позицією знайти можливості для того, щоб зустрічатися, і на цій зустрічі знайти вихід із цієї ситуації і водночас не втратити свою територію" — додав Зеленський.

Додамо

Як раніше повідомляли ЗМІ, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Володимир Зеленський та володимир путін загалом позитивно ставляться до ідеї зустрітися особисто.