Зеленський заявив, що його зустріч із путіним може не відбутися
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із російським диктатором володимиром путіним може не відбутися. Про це глава держави повідомив в ефірі телемарафону, інформує УНН.
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"Може так статися, що й не буде зустрічі", — заявив Зеленський.
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За словами Президента, одне із найскладніших завдань — необхідність вести діалог з росією з урахуванням усіх злочинів, які вона здійснила.
“Найскладніше - говорити, що вони зробили, визнати їх ворогом, знати, що це конкретно війна росії проти України... І з цією позицією знайти можливості для того, щоб зустрічатися, і на цій зустрічі знайти вихід із цієї ситуації і водночас не втратити свою територію" — додав Зеленський.
Додамо
Як раніше повідомляли ЗМІ, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Володимир Зеленський та володимир путін загалом позитивно ставляться до ідеї зустрітися особисто.