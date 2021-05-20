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Ще зарано говорити: Зеленський про другий термін президенства

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще зарано говорити про другий термін його президенства. Про це він сказав під час підсумкової пресконференції, передає кореспондент УНН.

Ще зарано говорити: Зеленський про другий термін президенства

На запитання, чи останні зміни у складі уряду з відставкою трьох міністрів є сигналом до підготовки до наступного президентського терміну, Зеленський сказав: “Рано відповідати”.

Доповнення

Минулого року Зеленський під час пресконференції заявив, що йому може не вистачити однієї каденції для виконання всіх обіцянок і він “подумає” про другий термін.

Водночас керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія у березні заявляв, що однойменна партія проситиме Президента України Володимира Зеленського йти на другий термін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Місце збору ДП “Антонов”: підсумкова пресконференція Президента Зеленського. Текстова трансляція

Доповнення

Сьогодні у Києві відбувається пресконференція за підсумками двох років діяльності на посаді Президента України Володимира Зеленського. Місцем проведення заходу цього разу обрано територію ДП “Антонов”.

Пресконференція розпочалася о 12:00 і триватиме до 2,5 години - принаймні, так пообіцяв радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, якого називають відповідальним за комунікаційну стратегію в ОП.

Він же і озвучив головні теми заходу.

Так, очікується, що Глава держави підіб’є підсумки двох років роботи; проаналізує результати реформ; окреслить подальші напрямки розвитку України.

Нагадаємо, що попередні заходи модерувала Юлія Мендель, яка нещодавно залишила посаду прессекретаря.

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