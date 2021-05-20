Ще зарано говорити: Зеленський про другий термін президенства
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще зарано говорити про другий термін його президенства. Про це він сказав під час підсумкової пресконференції, передає кореспондент УНН.
На запитання, чи останні зміни у складі уряду з відставкою трьох міністрів є сигналом до підготовки до наступного президентського терміну, Зеленський сказав: “Рано відповідати”.
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Минулого року Зеленський під час пресконференції заявив, що йому може не вистачити однієї каденції для виконання всіх обіцянок і він “подумає” про другий термін.
Водночас керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія у березні заявляв, що однойменна партія проситиме Президента України Володимира Зеленського йти на другий термін.
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Доповнення
Сьогодні у Києві відбувається пресконференція за підсумками двох років діяльності на посаді Президента України Володимира Зеленського. Місцем проведення заходу цього разу обрано територію ДП “Антонов”.
Пресконференція розпочалася о 12:00 і триватиме до 2,5 години - принаймні, так пообіцяв радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, якого називають відповідальним за комунікаційну стратегію в ОП.
Він же і озвучив головні теми заходу.
Так, очікується, що Глава держави підіб’є підсумки двох років роботи; проаналізує результати реформ; окреслить подальші напрямки розвитку України.
Нагадаємо, що попередні заходи модерувала Юлія Мендель, яка нещодавно залишила посаду прессекретаря.