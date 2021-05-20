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Еще рано говорить: Зеленский о втором сроке президентства

Киев • УНН

 • 15961 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще рано говорить о втором сроке его президентства. Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Еще рано говорить: Зеленский о втором сроке президентства

На вопрос, являются ли последние изменения в составе правительства с отставкой трех министров сигналом к подготовке к следующему президентскому сроку, Зеленский сказал: "Рано отвечать".

Дополнение

В прошлом году Зеленский во время пресс-конференции заявил, что ему может не хватить одной каденции для выполнения всех обещаний и он "подумает" о втором сроке.

В то же время руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в марте заявлял, что одноименная партия будет просить Президента Украины Владимира Зеленского идти на второй срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Место сбора ГП "Антонов": итоговая пресс-конференция Президента Зеленского. Текстовая трансляция

Дополнение

Сегодня в Киеве проходит пресс-конференция по итогам двух лет деятельности на посту Президента Украины Владимира Зеленского. Местом проведения мероприятия в этот раз избрано территорию ГП "Антонов".

Пресс-конференция началась в 12:00 и продлится до 2,5 часа - по крайней мере, так пообещал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, которого называют ответственным за коммуникационную стратегию в ОП.

Он же и озвучил главные темы мероприятия.

Так, ожидается, что Глава государства подведет итоги двух лет работы; проанализирует результаты реформ; определит дальнейшие направления развития Украины.

Напомним, что предыдущие меры модерировала Юлия Мендель, недавно оставившая должность пресс-секретаря.

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