Еще рано говорить: Зеленский о втором сроке президентства
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще рано говорить о втором сроке его президентства. Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
На вопрос, являются ли последние изменения в составе правительства с отставкой трех министров сигналом к подготовке к следующему президентскому сроку, Зеленский сказал: "Рано отвечать".
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В прошлом году Зеленский во время пресс-конференции заявил, что ему может не хватить одной каденции для выполнения всех обещаний и он "подумает" о втором сроке.
В то же время руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в марте заявлял, что одноименная партия будет просить Президента Украины Владимира Зеленского идти на второй срок.
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Сегодня в Киеве проходит пресс-конференция по итогам двух лет деятельности на посту Президента Украины Владимира Зеленского. Местом проведения мероприятия в этот раз избрано территорию ГП "Антонов".
Пресс-конференция началась в 12:00 и продлится до 2,5 часа - по крайней мере, так пообещал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, которого называют ответственным за коммуникационную стратегию в ОП.
Он же и озвучил главные темы мероприятия.
Так, ожидается, что Глава государства подведет итоги двух лет работы; проанализирует результаты реформ; определит дальнейшие направления развития Украины.
Напомним, что предыдущие меры модерировала Юлия Мендель, недавно оставившая должность пресс-секретаря.