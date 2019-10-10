Зеленський заявив, що не готовий вводити воєнний стан

Журналіст Роман Скрипін запропонував Зеленському ввести військовий стан для вирішення питання війни у правовому полі.

"Це один із варіантів, які ви пропонуєте мені, як Президенту України застосувати й змінити стан речей. Я йшов (на вибори –ред.), як президент миру, я хочу закінчити війну. Суспільство не голосувала за президента, який прийде і скаже, що з цього дня у нас військовий стан, у нас війна, ми будемо воювати…Ми заберемо війною і військовими свої території. … Я не готовий втрачати своїх людей, тому обраний дипломатичний шлях… Я хочу спробувати вирішити цю проблему за допомогою Мінського та Нормандського формату", - сказав Зеленський.

Також, він нагадав що коли п’ятий президент України Петро Порошенко вводив військовий стан то це призвело лише до паніки та страху серед українців.

Нагадаємо, Зеленський назвав помилкою прагнення Порошенка зупинити відведення військ на Донбасі.