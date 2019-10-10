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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский заявил, что не готов вводить военное положение

Киев • УНН

 • 16557 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вводить военное положение и хочет попробовать решить проблему с помощью Минского и Нормандского формата. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент УНН.

Зеленский заявил, что не готов вводить военное положение

Журналист Роман Скрыпин предложил Зеленскому ввести военное положение для решения вопроса войны в правовом поле.

"Это один из вариантов, которые вы предлагаете мне, как Президенту Украины применить и изменить положение вещей. Я шел (на выборы - ред.), как президент мира, я хочу закончить войну. Общество не голосовало за президента, который придет и скажет, с этого дня у нас военное положение, у нас война, мы будем воевать... Мы заберем войной и военными свои территории... Я не готов терять своих людей, поэтому выбран дипломатический путь... Я хочу попробовать решить эту проблему с помощью Минского и Нормандского формата", - сказал Зеленский.

Также он напомнил, что когда пятый президент Украины Петр Порошенко вводил военное положение, то это привело лишь к панике и страху среди украинцев.

Напомним, Зеленский назвал ошибкой стремление Порошенко остановить отвод войск на Донбассе.

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