Зеленский заявил, что не готов вводить военное положение

Журналист Роман Скрыпин предложил Зеленскому ввести военное положение для решения вопроса войны в правовом поле.

"Это один из вариантов, которые вы предлагаете мне, как Президенту Украины применить и изменить положение вещей. Я шел (на выборы - ред.), как президент мира, я хочу закончить войну. Общество не голосовало за президента, который придет и скажет, с этого дня у нас военное положение, у нас война, мы будем воевать... Мы заберем войной и военными свои территории... Я не готов терять своих людей, поэтому выбран дипломатический путь... Я хочу попробовать решить эту проблему с помощью Минского и Нормандского формата", - сказал Зеленский.

Также он напомнил, что когда пятый президент Украины Петр Порошенко вводил военное положение, то это привело лишь к панике и страху среди украинцев.

Напомним, Зеленский назвал ошибкой стремление Порошенко остановить отвод войск на Донбассе.