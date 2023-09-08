Зеленський заявив про підготовку важливого оборонного пакету для українських воїнів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що готується важливий оборонний пакет для українських воїнів. Деталі будуть оголошені найближчим часом, передає УНН.
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“Провів сьогодні й важливу підготовчу нараду щодо міжнародного заходу, який плануємо на найближчий час – на цей вересень. Деталі – трохи згодом. Готуємо для наших воїнів важливий оборонний пакет”, - сказав Зеленський.
Президент повідомив, що шеврони бригад, які він відвідував нещодавно на Донеччині та Запоріжжі, вже знаходяться у його кабінеті на дошках.
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Раніше повідомлялось, що Європейський Союз близький до узгодження положень оновлених бюджетних правил, що дають змогу збільшити військові витрати після вторгнення росії в Україну.