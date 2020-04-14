Зеленський заявив про домовленості із медіагрупами щодо трансляції великодніх богослужінь
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Ми маємо домовленості з українськими медіагрупами, тож українці зможуть подивитися трансляцію богослужінь з усіх церков як на найбільш рейтингових, так і на інших телеканалах, включно з регіональними. Про це йдеться у повідомленні на офіційному Telegram-каналі Президента України Володимира Зеленського, передає УНН.
"Радий, що, згідно з соціологічними опитуваннями, майже 90% українців, розуміючи всю складність ситуації, планують провести Великдень вдома. Ми маємо домовленості з українськими медіагрупами, тож ви зможете подивитися трансляцію богослужінь з усіх церков як на найбільш рейтингових, так і на інших телеканалах, включно з регіональними", - зазначив Зеленський.
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Раніше Президент заявив, що в України попереду ключовий визначальний період епідемії коронавірусу, а саме -20-ті числа квітня. Тому важливо на Великдень залишатись вдома.