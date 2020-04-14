Зеленский заявил о договоренности с медиагруппами по трансляции пасхальных богослужений

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Мы имеем договоренности с украинскими медиагруппами, поэтому украинцы смогут посмотреть трансляцию богослужений из всех церквей как на самых рейтинговых, так и на других телеканалах, включая региональные. Об этом говорится в сообщении на официальном Telegram-канале Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.