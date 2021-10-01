Зеленський завтра приїде до "слуг" у Трускавець: в ОП повідомили деталі візиту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Завтра у Трускавці президент України Володимир Зеленський зустрінеться із депутатами партії “Слуга народу” і керівниками центральних органів влади. Як повідомив речник Глави держави Сергій Никифоров, буде формат "запитання - відповіді", а також неформальне спілкування, передає УНН.
Деталі
За словами Никифорова, завтра Президент України - у Львівській області. Володимир Зеленський огляне об”єкти програми “Велике будівництво”, зустрінеться із депутатами партії “Слуга народу” і керівниками центральних органів влади.
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"У Трускавці Володимир Зеленський візьме участь у виїзній нараді фракції. Ознайомиться із результатами роботи депутатів за перший та другий день виїзного засідання та поспілкується з ними у форматі “запитання - відповіді”.
Також президент проведе низку робочих зустрічей, а на вечір заплановане його неформальне спілкування із учасниками виїзної наради “Слуг народу”, - написав речник на своїй сторінці у Facebook.
Раніше
Речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук повідомила, що Президент України Володимир Зеленський має завтра приїхати в Трускавець на засідання “Великої фракції”.
Доповнення
Сьогодні голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія розпочав засідання “Великої фракції” у Трускавці.
Речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук сьогодні повідомила, що сьогодні у Трускавці народні депутати “Слуги народу” зможуть оцінити роботу уряду та діяльність кожного з міністрів онлайн через інтерактивну програму.
Завтра, 2 жовтня у Трускавці депутати проведуть нараду із Генеральним прокурором Іриною Венедиктовою, очільником МВС Денисом Монастирським та головою НАЗК Олександром Новіковим.