Зеленський завтра приїде до "слуг" у Трускавець: в ОП повідомили деталі візиту

Деталі

За словами Никифорова, завтра Президент України - у Львівській області. Володимир Зеленський огляне об”єкти програми “Велике будівництво”, зустрінеться із депутатами партії “Слуга народу” і керівниками центральних органів влади.

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"У Трускавці Володимир Зеленський візьме участь у виїзній нараді фракції. Ознайомиться із результатами роботи депутатів за перший та другий день виїзного засідання та поспілкується з ними у форматі “запитання - відповіді”.

Також президент проведе низку робочих зустрічей, а на вечір заплановане його неформальне спілкування із учасниками виїзної наради “Слуг народу”, - написав речник на своїй сторінці у Facebook.

Раніше

Речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук повідомила, що Президент України Володимир Зеленський має завтра приїхати в Трускавець на засідання “Великої фракції”.

Доповнення

Сьогодні голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія розпочав засідання “Великої фракції” у Трускавці.

Речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук сьогодні повідомила, що сьогодні у Трускавці народні депутати “Слуги народу” зможуть оцінити роботу уряду та діяльність кожного з міністрів онлайн через інтерактивну програму.

Завтра, 2 жовтня у Трускавці депутати проведуть нараду із Генеральним прокурором Іриною Венедиктовою, очільником МВС Денисом Монастирським та головою НАЗК Олександром Новіковим.