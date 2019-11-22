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Зеленський зателефонував Трюдо: про що говорили

Зеленський зателефонував Трюдо: про що говорили

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з перемогою Ліберальної партії на парламентських виборах і формуванням нового уряду. Про це передає УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Повідомляється, що Володимир Зеленський спілкувався з Джастіном Трюдо по телефону.

“Глава української держави привітав Джастіна Трюдо з перемогою Ліберальної партії Канади на парламентських виборах і формуванням нового уряду. Володимир Зеленський подякував за послідовну позицію Канади щодо збереження політики санкцій проти Росії”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Джастін Трюдо привітав звільнення полонених українських моряків і повернення захоплених Росією суден. Він також позитивно оцінив домовленості щодо проведення саміту у Нормандському форматі 9 грудня.

“Глава канадського уряду схвально відгукнувся про рішучі кроки Президента України в рамках реалізації амбітної програми реформ і запевнив, що Канада продовжить надавати активну допомогу в цьому напрямі”, — сказано у повідомленні.

Також зазначається, що Володимир Зеленський висловив сподівання на поступову лібералізацію Канадою візового режиму для громадян України, що має ще більше зміцнити взаємини між народами двох країн.

Вказано, що Президент України також запросив Прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо відвідати нашу країну з офіційним візитом.

Нагадаємо, Ліберальна партія Трюдо перемагає на парламентських виборах в Канаді.

Українські Національні Новини

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