Зеленський засудив Богдана за відпочинок в Сен-Тропе на День Незалежності

"По-перше, що там було – Богдан пішов у відпустку, я навіть не знав, куди він їде, це не моя справа. Він пішов у відпустку, і це було не 24-го. Це важливо розуміти, що він не приїхав саме у День Незалежності в Сен-Тропе. Він поїхав за 4 чи за 5 днів. Це його відпустка офіційна. Ми домовились – я підписав відпустку, є папери. Він на 24-те був запрошений на весілля до свого товариша чи когось, я не знаю цих людей. Я йому подзвонив і сказав, що він неправий в цій ситуації", - зазначив глава держави.

При цьому Зеленський пояснив, що Богдан не мав цього робити, оскільки, коли ще немає уряду, він є другою людиною після президента і не має права на День Незалежності своєї країни в Сен-Тропе гуляти.

"Я думаю, що він неправий. Чи порушував він закон – так, не порушував. Але я думаю, що не все законами міряється", - підсумував Президент.

Нагадаємо, Зеленський радиться з дружиною зі складних питань.