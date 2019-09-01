Зеленский осудил Богдана за отдых в Сен-Тропе на День Независимости

"Во-первых, что там было - Богдан пошел в отпуск, я даже не знал, куда он едет, это не мое дело. Он ушел в отпуск, и это было не 24-го. Это важно понимать, что он не приехал именно в День Независимости в Сен-Тропе. Он поехал за 4 или за 5 дней. Это его отпуск официальный. Мы договорились - я подписал отпуск, есть бумаги. Он на 24-е был приглашен на свадьбу к своему товарищу или кому-то, я не знаю этих людей. Я ему позвонил и сказал, что он не прав в этой ситуации", - отметил глава государства.

При этом Зеленский объяснил, что Богдан не должен был этого делать, поскольку, когда еще нет правительства, он является вторым человеком после президента и не имеет права на День Независимости своей страны в Сен-Тропе гулять.

"Я думаю, что он не прав. Нарушал ли он закон - так, не нарушал. Но я думаю, что не все законами меряется", - подытожил Президент.

Напомним, Зеленский советуется с женой по сложным вопросам.